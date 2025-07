Da Piero Pelù agli Afterhours | a Firenze Sos Palestina! il concerto per la raccolta fondi per aiuti umanitari

Piero Pelù accompagnato da Antonio Aiazzi, Gianni Maroccolo e i Bandidos, e poi Afterhours, la Bandabardo', Emma Nolde, Fast Animals and Slow Kids, Ginevra di Marco e i Tre Allegri Ragazzi Morti. Sono gli artisti che parteciperanno a S.o.s. Palestina! grande concerto nato dalla volontà di Pelù. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

