Da oro olimpico nel biathlon a guida alpina Laura Dahlmeier è dispersa a 5.700 metri dopo una frana sul Laila Peak

U na scalata tra le vette del Karakorum si è trasformata in tragedia. Laura Dahlmeier, ex campionessa olimpica tedesca del biathlon, è stata travolta da una frana mentre tentava di raggiungere la cima del Laila Peak, in Pakistan, a oltre 5.700 metri di quota. L’incidente è avvenuto lunedì 28 luglio. Durante il sorvolo in elicottero, avvenuto il giorno successivo, i soccorritori non hanno rilevato segni di vita. La 31enne si trovava in cordata con la compagna Eva Marina Kraus, che ha dato immediatamente l’allarme. 20 scarponi da montagna da comprare online. guarda le foto L’incidente di Laura Dahlmeier sul Laila Peak. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Da oro olimpico nel biathlon a guida alpina. Laura Dahlmeier è dispersa a 5.700 metri dopo una frana sul Laila Peak

