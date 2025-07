Da Milano alla Romagna per commettere oltre 70 furti in un mese | la banda patteggia

Furti a raffica tra la Romagna e il Ferrarese: condannata la banda albanese che colpiva in una notte e spariva senza lasciare tracce.  Della vicenda, quasi da film, ha scritto RavennaToday. I cinque uomini, tutti di origine albanese e di età compresa tra i 23 e i 35 anni, hanno patteggiato una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: romagna - furti - banda - milano

Oltre 70 furti in casa e possesso di armi da fuoco, la banda finisce a processo: colpi in tutta la Romagna - Sono più di settanta i colpi (messi a segno o tentati) attribuiti a una banda di cinque uomini albanesi tra i 23 e i 35 anni, che ora si trovano a processo al Tribunale di Milano.

Si tratta dell’ennesimo caso in poche settimane: l’aggressore è stato preso, aveva la refurtiva nascosta tra i vestiti. Processato per direttissima, è stato rimasso in libertà con l’obbligo di firma Vai su Facebook

Da Milano alla Romagna per commettere oltre 70 furti in un mese: la banda patteggia; Arrivavano da Milano, saccheggiavano la città in una notte e se ne andavano: patteggia la banda di ladri; Oltre 70 furti in casa e possesso di armi da fuoco, la banda finisce a processo: colpi in tutta la Romagna.

Milano, la banda dei ladri di pneumatici: 2 minuti e 30 secondi per ... - Milano, la banda dei ladri di pneumatici: 2 minuti e 30 secondi per scappare con le gomme di un’auto Arrestati due ‘specialisti’ originari di Foggia, 30 e 36 anni: hanno colpito in quattro ... Da ilgiorno.it

Furti e droga, banda sgominata: un carabiniere tra gli indagati - Bologna, 19 luglio 2025 – Erano riusciti a sfuggire alla cattura, scappando all’estero, ma alla fine la giustizia ha presentato loro il conto. Scrive msn.com