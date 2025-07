Da Milano a Ferrara 4 furti in appartamento in una notte | patteggia la banda di ladri

Hanno patteggiato una pena di 4 anni e 10 mesi i cinque componenti di una banda di ladri che hanno imperversato in tutto il Nord Italia e in particolare in Romagna e nel Ferrarese nel corso del 2023. Sono più di settanta i colpi (messi a segno o tentati) attribuiti al gruppo formato da cinque. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: banda - ladri - milano - ferrara

Assalto in banca a Milano, banda di ladri fa esplodere con il gas lo sportello del bancomat - All'alba di stamattina sabato 10 maggio una banda di ladri ha fatto saltare in aria lo sportello bancomat all'interno della banca Intesa San Paolo di via Giovanni Battista Rasario a Milano, zona Figino.

Banda di ladri esperti alla logistica Gls di Vigevano: tagliate due casseforti, bottino da 10mila euro - Vigevano (Pavia), 16 maggio 2025 – Circa diecimila euro in contanti. È il bottino del furto scoperto alla riapertura mattutina di oggi, venerdì 16 maggio, alla logistica Gls in Strada del Porto a Vigevano.

Erano il terrore dei residenti, stanata banda di ladri: nei guai anche una donna - Ieri mattina i carabinieri di Cercola hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di tre uomini e una donna, gravemente indiziati dei reati di tentata rapina, lesioni personali, furto, ricettazione ed evasione.

ULTIM'ORA - il sindaco di Milano Beppe Sala riferisce in Consiglio comunale sulle inchieste dell'urbanistica a Milano: «Le mie mani sono pulite» il live aggiornato in tempo reale è sul Corriere della Sera Vai su Facebook

Arrivavano da Milano, saccheggiavano la città in una notte e se ne andavano: patteggia la banda di ladri; Furti di mezzi agricoli, colpi da 800mila euro. Sgominata la banda: 3 arresti in Romania; Furti di trattori e macchinari, condannato l’ultimo dei predoni.

La banda di ladri di orologi di lusso al "lavoro" in centro a Milano - La banda di ladri di orologi di lusso al "lavoro" in centro a Milano Fermati due extracomunitari che avevano scippato a un turista brasiliano un orologio Patek Philippe dal valore di circa 100. Come scrive ilgiorno.it

Milano, banda di ladri svaligia un appartamento: bloccati dal custode ... - I ladri, scoperti, hanno spruzzato spray urticante: un uomo e una donna sono riusciti a fuggire, bloccate una 19enne e una 21enne ... Si legge su milano.corriere.it