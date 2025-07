Da Liam Gallagher a Tiziano Ferro a Selena Gomez tutti i vip che hanno adottato cani e gatti solo dai rifugi

Sono tantissimi i cani e gatti abbandonati ogni anno o randagi che rischiano di finire la loro vita dentro una gabbia. Ci sono però tante persone (e tanti vip) che danno a questi animali una seconda possibilità , accogliendoli con amore e rispetto. Ecco chi sono. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Da Liam Gallagher a Tiziano Ferro a Selena Gomez, tutti i vip che hanno adottato cani e gatti (solo dai rifugi)

“Viaggiare in aereo con cani e gatti? Attenzione, rischiano diarrea, cistite esplosiva e crisi respiatorie. Portate un giochino anti-nausea”: i consigli della veterinaria - L’annuncio del governo di aprire le cabine degli aerei ai passeggeri a quattro zampe anche di medie e grosse dimensioni, che finora erano costretti a viaggiare in stiva, ha generato grande entusiasmo nei proprietari dei cani e dei gatti che sognavano di poterli portare ovunque con sé, ma anche le perplessità di chi “teme” le conseguenze di ritrovarsi questi nuovi passeggeri seduti accanto, ad alta quota.

Aerei, per cani e gatti sarà più semplice viaggiare in cabina - Cani e gatti in cabina e non più in stiva. Sono in arrivo novità per il trasporto degli animali domestici a bordo degli aerei.

Bau Bau Boeing, cani e gatti in aereo, arriva la svolta: da oggi Fido ha il posto anche in aereo. Allacciate cinture e pettorine - Ottime notizie per chi non può separarsi dai propri amici a quattro zampe, soprattutto in alta quota.

