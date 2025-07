Da Hong Kong alla Romagna | a Castrocaro il Festival della Rinascita con le opere di David Chan

sCastrocaro Terme ospita la Festa della Rinascita con un evento inaugurale, con la mostra “Dipinti di ghiaccio” dell’artista internazionale David Chan alla Fortezza d Castrocaro. Originario  di Hong Kong, David Chan è una delle voci piĂą riconoscibili dell’arte contemporanea cinese. La sua ricerca. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: chan - david - hong - kong

La Festa della Rinascita di Castrocaro si apre con la mostra "Dipinti di ghiaccio" di David Chan e una perfomance collettiva per il centro della città - Castrocaro Terme apre alla Festa della Rinascita con un evento inaugurale, la mostra “Dipinti di ghiaccio” dell’artista internazionale David Chan.

Ridato collocazione nell'esistenza ad Okafor. Rifilato 4 gol al Liverpool ignorando l'esistenza del pallone. Semplicemente, IL MOSTRO DI HONG KONG. Vai su Facebook

Da Hong Kong alla Romagna: a Castrocaro il Festival della Rinascita con le opere di David Chan; La Festa della Rinascita di Castrocaro si apre con la mostra Dipinti di ghiaccio di David Chan e una performance collettiva per il centro della città ; 25 anni di In the Mood for Love – Come sopravvivere al gran finale.

Da Hong Kong alla Romagna: a Castrocaro il Festival della Rinascita con le opere di David Chan - Castrocaro Termeospiteràe alla Festa della Rinascita con un evento inaugurale, la mostra “Dipinti di ghiaccio” dell’artista internazionale David Chan alla Fortezza d Castrocaro. Lo riporta forlitoday.it