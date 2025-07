Da flagello dei mari a business estero Così l’Italia vende il granchio blu in Sri Lanka e Tunisia

Il granchio blu minaccia i nostri allevamenti di cozze e vongole? Noi lo catturiamo e lo vendiamo allo Sri Lanka e alla Tunisia dove ne vanno pazzi. Export e business già avviati. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Da flagello dei mari a business estero. Così l’Italia vende il granchio blu in Sri Lanka e Tunisia

In questa notizia si parla di: business - granchio - lanka - tunisia

Da flagello a business, la pesca a Goro rinasce col granchio blu - Da flagello a salvezza. A Goro, il granchio blu non fa più paura: oggi si pesca, si lavora… e si esporta.

Granchio blu in Emilia-Romagna e Veneto: ecco il piano per trasformare l’emergenza in un’opportunità .

Granchio blu, piano salva-pesca: "Export in Tunisia e Sri Lanka" - maggio fino a novembre, periodo in cui la femmina si sposta con il carico di uova verso il mare". Come scrive msn.com

Granchio blu, invasione nel Delta del Po danneggia filiera vongole ... - Granchio blu, Report si occupa dell'invasione nel Delta del Po che sta danneggiando la filiera delle vongole e mostra come funziona il modello Tunisia ... Segnala ilsussidiario.net