Da docenti già di ruolo a precari che devono rifare il concorso | accade nelle Marche posto primaria Cosa è successo

L'ufficio Scolastico delle Marche ha annullato le graduatorie del concorso EEEE posto primaria del concorso PNRR2 indetto con DDG n. 30602024, dal quale erano giĂ state disposte le assunzioni in ruolo per l'anno scolastico 202526. Da docenti di ruolo a precari che devono ancora superare la prova orale del concorso nel giro di qualche giorno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: concorso - ruolo - docenti - precari

Assunzione in ruolo vincitori non abilitati concorso PNRR1: se si perde posto, si è assunti in altra scuola della provincia - Il vincitore di concorso non abilitato è assunto in ruolo nella scuola in cui sta svolgendo servizio a tempo determinato, in attesa di conseguire l'abilitazione, oppure in altra scuola della provincia in caso di contrazione di organico.

“Grazie per l’avvio del concorso IRC, ma con l’inserimento del 70% attenderemo chissà quanto tempo per entrare in ruolo”. LETTERA - Gent,mi Presidente e Ministro, vi scrivo per esprimere tutta la mia gratitudine per aver indetto e permesso la realizzazione dell’attesissimo concorso per insegnanti di religione dopo vent’anni dall’ultimo ed unico concorso per la scuola statale.

Ruolo sul sostegno senza concorso: come funziona davvero - In deroga al principio costituzionale del concorso pubblico, il ruolo sul sostegno può essere ottenuto tramite GPS di prima fascia.

Docente vincitore concorso PNRR 1 nominato dopo il 31.08.2024 con nomina giuridica ed economica 01.09.2025 (data in cui inizierò ad insegnare), abilitato…posso fare anno di prova in assegnazione provvisoria? Vai su Facebook

Immissioni in ruolo docenti 2025/26. supplenze 150 preferenze, come compilare le domande. RISPOSTE AI QUESITI; Scuola, concorso Pnrr da rifare in 5 regioni; Immissioni in ruolo docenti 2025, quanti sono i posti? Sono giĂ distribuiti per classe di concorso e provincia? Assumeranno anche gli idonei? CHIARIMENTI.

Gli esuberi prodotti dai tagli causeranno meno immissioni in ruolo - Immissioni in ruolo 2025/26, i precari dovranno fare i conti con gli esuberi figli dei tagli del governo Meloni ... Secondo informazionescuola.it

Il criticato test a crocette del concorso per i docenti precari - Il concorso era stato bandito il 20 aprile 2020 per assegnare 26mila posti di ruolo, cioè con un contratto a tempo indeterminato, diventati poi 32mila. Segnala ilpost.it