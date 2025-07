Da Ally McBeal a Weeds | 5 serie TV che hanno anticipato i temi mainstream di oggi

Sono arrivate in punta di piedi, ma hanno riscritto le regole della serialità. Cinque serie che, prima di tutte le altre, hanno cambiato il modo di raccontare la vita in TV. C'è stato un tempo in cui la TV seguiva regole precise, con serie ordinate, rassicuranti, fatte per non disturbare. Poi sono arrivate loro: cinque storie irriverenti, emotive, folli o malinconiche che hanno sgretolato le certezze del piccolo schermo. Da Ally McBeal a Weeds, passando per Felicity, Moonlighting e Freaks and Geeks, queste serie hanno giocato d'anticipo portando sullo schermo temi, personaggi e linguaggi che oggi troviamo ovunque. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Da Ally McBeal a Weeds: 5 serie TV che hanno anticipato i temi mainstream di oggi

