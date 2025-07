Cumuli di immondizia in via Emilio Salgari | Ok la Rap ma la colpa è dei palermitani incivili

Vorrei rispondere alla segnalazione su i cumuli di rifiuti in via Emilio Salgari. Comprendo e condivido la frustrazione espressa riguardo alla situazione di via Emilio Salgari, e la presenza di una discarica a cielo aperto è indubbiamente inaccettabile. Tuttavia, vorrei precisare che la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: emilio - salgari - cumuli - immondizia

L'associazione friulana Emilio Salgari per il ciclo "Aspettando... la notte dei lettori" presenta il racconto di Pedalatene - L’Associazione Friulana Emilo Salgari vi invita a scoprire la straordinaria esperienza di Roberto e Sofia Moro.

Cumuli di immondizia in via Emilio Salgari - Da oltre 15 giorni la via Emilio Salgari è diventata una discarica a cielo aperto poiché la Rap non ha ritirato né l'immondizia differenziata né quella incivilmente buttata fuori dai cassonetti.

Cumuli di immondizia in via Emilio Salgari :: Segnalazione a Palermo; Rap in azione per liberare la città dai rifiuti, l'elenco delle strade da ripulire.

Cumuli di immondizia in via Emilio Salgari - Da oltre 15 giorni la via Emilio Salgari è diventata una discarica a cielo aperto poiché la Rap non ha ritirato né l'immondizia differenziata né quella incivilmente buttata fuori dai cassonetti. Scrive palermotoday.it

Cumuli di rifiuti abbandonati in ex stazione nel Foggiano - Cronaca Manfredonia Cumuli di rifiuti abbandonati in ex stazione nel Foggiano Ritrovati materiale edile e scarti da potatura, la denuncia del responsabile delle guardie ambientali 14/04/2025 Ansa ANSA ... Come scrive rainews.it