Cumbia e bossa nova accendono la nuova edizione di Borgo Sonoro si parte con gli italo-argentini Surealistas

I festeggiamenti per la 25esima edizione della rassegna musicale Borgo Sonoro si aprono con un appuntamento speciale. Sabato 2 agosto, nella frazione di San Romano di Mercato Saraceno, ad aprire le danze sarà la band italo-argentina dei Surealistas. Un gruppo ricco di energia che sul palco porta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Successo per la 22esima edizione del Mercato del Cacio nel borgo medievale di Civitella - Arezzo, 19 maggio 2025 – Successo per la 22esima edizione del Mercato del Cacio nel borgo medievale di Civitella che si è svolta domenica 18 maggio organizzata dal Comune di Civitella in Val di Chiana in collaborazione con Slow Food Valdichiana.

Borgo Sonoro 2024: 8 concerti con eventi unici e anteprime regionali fra Roncofreddo, Borghi, Longiano e Savignano.

‘Borgo Sonoro’ chiude in bellezza con swing e cowboy - 15 nel parco Pasolini, nel centro storico di Borghi, l’ultimo appuntamento musicale con il festival Borgo Sonoro XXIV edizione con il gruppo Italo- Riporta ilrestodelcarlino.it