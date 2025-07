Cruise e Ana romantico Vermont

Nuova coppia a Hollywood: Tom Cruise (63 anni) e Ana de Armas (37 anni). Dopo aver assistito insieme a un concerto degli Oasis al Wembley Stadium di Londra, i due divi sono volati negli Stati Uniti, atterrando sabato mattina nella cittadina di Woodstock, nel cuore del Vermont. Secondo il sito di gossip americano Tmz che pubblica le foto gli attori hanno fatto insieme un giro in auto attraverso un parco nazionale, una sessione di shopping e una tappa obbligata per un gelato. Ma il momento clou? La passeggiata mano nella mano per il centro storico di Woodstock, tra sorrisi complici e sguardi da film romantico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

