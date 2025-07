Crosetto la tocca piano | Sapete chi rappresenta davvero la Russia? L’ira del ministro della Difesa

“Mi rattrista profondamente quando vedo la loro grande nazione rappresentata da macchiette da soap opera come la portavoce del ministro del momento”. Con queste parole, il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha espresso il suo disappunto riguardo all’inclusione del suo nome nella lista russa di presunti “russofobi” in Italia. La reazione di Crosetto: “Non si è ciechi, nĂ© stupidi”. Crosetto ha scelto di rispondere su X, dove ha commentato l’atto di includere il suo nome nella lista russa, affermando che comprende come la Russia  possa sentirsi offesa dalla veritĂ sull’ Ucraina, ma ha chiarito che la sua opinione è motivata da una visione chiara della situazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

