Crosetto in Egitto Houthi e stabilità regionale tra Roma e Il Cairo

Gli attacchi degli Houthi contro le navi commerciali in transito nel Mar Rosso e la risposta europea, l’Italia in testa, dimostrano che la presenza navale attraverso le operazioni Atalanta e Aspides si mescola sapientemente con partner strategici dell’Ue, ovvero India ed Emirati Arabi Uniti. Si tratta di missioni marittime che progressivamente hanno assunto il ruolo di strumenti fondamentali per garantire la libertà di navigazione e proteggere la navigazione commerciale. La visita ufficiale in Egitto del ministro della Difesa, Guido Crosetto, conferma la solida presenza italiana e le direttrici di marcia che Roma ha impresso alla questione. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Crosetto in Egitto. Houthi e stabilità regionale tra Roma e Il Cairo

In questa notizia si parla di: crosetto - egitto - houthi - stabilità

Crosetto in Egitto “MFO svolge un ruolo cruciale” - ROMA (ITALPRESS) – “Ieri, cordiale incontro con il direttore generale, Elizabeth Dibble, e con il Force Commander, generale di Divisione australiano Michael Garraway della MFO (Multinational Force and Observers), missione internazionale istituita in seguito agli Accordi di Camp David del 1978 tra Israele ed Egitto.

Operazione Martello di Mezzanotte in Iran, gli Usa a Teheran: «Non reagite». Crosetto: «Temiamo risposta anche; Gli Houthi alzano il tiro nel Mar Rosso; Gli Usa pronti alla ritorsione contro l'Iran: identificati gli obiettivi | Gb pronta a riconoscere Stato palestinese a fine guerra.