Cristina Zavalloni in sestetto al Chiostro di San Francesco per l' omaggio a Édith Piaf

L'Emilia-Romagna Festival prosegue con un nuovo appuntamento musicale di grande impatto. La grande cantante bolognese Cristina Zavalloni mercoledì 6 agosto fa tappa al Chiostro di San Francesco di Cesena con l'omaggio in sestetto a Édith Piaf. Sul palco con lei Cristiano Arcelli (sax e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Cristina Zavalloni all'Auditorium omaggia Édith Piaf - Domenica 25 maggio 2025 alle ore 21.00, all’Auditorium Parco della Musica di Roma, la cantante e compositrice Cristina Zavalloni presenta il suo Omaggio a Édith Piaf: un concerto toccante e ricco di sfumature, che unisce il fascino eterno della chanson francese alla forza espressiva e alla.

Orchestra Senzaspine & Cristina Zavalloni: berio - ravel - 25 Giugno 2025 Oratorio San Filippo Neri, Via Manzoni 5 Ore 21:00? In occasione di due importanti anniversari, i 100 anni dalla nascita di Luciano Berio e i 150 anni dalla nascita di Maurice Ravel, l’Orchestra Senzaspine celebra questi due grandissimi compositori con un concerto.

Omaggio a Berio e Ravel. Dirige Cristina Zavalloni - Per celebrare due importanti anniversari, i 100 anni dalla nascita di Luciano Berio e i 150 da quella di Maurice Ravel, l’ Orchestra Senzaspine mette in scena questa sera alle 21, all’Oratorio San Filippo Neri di via Manzoni, un concerto dedicato al versante popolare della loro scrittura.

