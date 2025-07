Cristiano Ronaldo abbandona il ritiro l’austriaco dell’Al Nassr | i tifosi lo assediano in hotel i bambini bussano alla sua stanza

Cristiano Ronaldo e il suo club saudita, l’ Al-Nassr, hanno lasciato l’Austria con cinque giorni di anticipo rispetto ai piani, mandando in frantumi i sogni di migliaia di tifosi delusi che speravano di veder da vicino la loro icona. Quello che doveva essere un tranquillo ritiro a Saalfelden si è trasformato in un amaro colpo al cuore per gli appassionati, tra maltempo incessante e una gestione della folla che ha lasciato a desiderare. Ne scrive salzburg24 Il ritiro interrotto di Cristiano Ronaldo: il maltempo non è l’unica ragione. Ufficialmente, la causa principale dell’anticipata partenza dell’Al-Nassr è stata il maltempo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cristiano Ronaldo abbandona il ritiro l’austriaco dell’Al Nassr: i tifosi lo assediano in hotel, i bambini bussano alla sua stanza

