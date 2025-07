Crisi Peg Perego è scontro totale | tagli confermati e niente cassa

Arcore (Monza) ‚Äst¬† ‚ÄúCos√¨ sbattono la porta in faccia ai lavoratori, alle istituzioni e ai sindacat i‚ÄĚ. Fumata nera all‚Äôincontro fra Peg Perego e metalmeccanici sulla crisi del colosso dei passeggini e dei giocattoli. L‚Äôazienda ‚Äúnon ritira i 95 licenziamenti (su 244 dipendenti) e di fatto blocca il percorso di rilancio delineato dal ministero la scorsa settimana‚ÄĚ, spiega Adriana Geppert della Fiom-Cgil Brianza. ‚ÄúSiamo amareggiate, la situazione precipita ‚Äď aggiunge Gloriana Fontana della Fim- Cisl provinciale ‚Äď in queste condizioni non servono neanche i fondi pubblici che il governo sarebbe disposto a mettere a disposizione, se la direzione evitasse soluzioni traumatiche per il personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

