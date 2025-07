Crisi climatica sit-in di protesta di Extinction Rebellion e Ultima Generazione contro gli alberelli

Alberi in vaso, poesia e protesta civile. Nel cuore di Bologna, in Piazza del Nettuno, le attiviste e gli attivisti di Extinction Rebellion e Ultima Generazione sono tornati a manifestare con un sit-in silenzioso e simbolico, per denunciare quella che definisco “inazione” dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

A San Marco la protesta di Extinction Rebellion contro il matrimonio di Jeff Bezos | VIDEO - Extinction Rebellion ha organizzato un finto matrimonio in Piazza San Marco, in segno di protesta contro lo sfarzoso matrimonio del miliardario Jeff Bezos e Lauren Sanchez.

Treviso, protesta di Extinction Rebellion: il video degli attivisti nel canale dei Buranelli con le maschere di Meloni e Zaia. «Abbiamo l'acqua alla gola» Vai su X

? Mercoledì 30 luglio puntiamo i riflettori su grandi opere, attivismi e diritti di protesta. Alle 21.30 il proiettore si accende per The Other Side of the Pipe, documentario del 2024 che racconta le lotte nate intorno al Southern Gas Corridor: il più grande progetto Vai su Facebook

Attiviste denunciano: costrette a spogliarci in questura; Un'attivista ha detto di essere stata costretta a spogliarsi e fare piegamenti durante un fermo in questura a Brescia; Sit-in alla Leonardo 23 attivisti denunciati.

Extinction Rebellion protesta all'Aja contro i sussidi ai combustibili ... - Gli ecoattivisti del gruppo Extinction Rebellion hanno indetto oggi una manifestazione all'ingresso della città dell'Aja per protestare contro la fornitura di sussidi ai combustibili fossili. Segnala quotidiano.net

Protesta degli ecoattivisti di Extinction Rebellion in Olanda - Ultima ora Protesta degli ecoattivisti di Extinction Rebellion in Olanda Manifestazione all'Aja contro i sussidi ai combustibili fossi ROMA, 05 aprile 2025, 17:12 Redazione ANSA ... Si legge su ansa.it