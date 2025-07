Crisi climatica sit-in contro gli alberelli di Extinction Rebellion e Ultima Generazione

Alberi in vaso, poesia e protesta civile. Nel cuore di Bologna, in Piazza del Nettuno, le attiviste e gli attivisti di Extinction Rebellion e Ultima Generazione sono tornati a manifestare con un sit-in silenzioso e simbolico, per denunciare quella che definisco “inazione” dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

