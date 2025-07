Crisi climatica e mercato immobiliare | -24% il valore degli edifici esposti

di Monica Sozzi, Comitato Redazione ASviS, di cui è Presidente il prof. Enrico Giovannini. registrato sul sito ASvis del 9 luglio 2025 Il cambiamento climatico sta modificando in profonditĂ il mercato immobiliare commerciale europeo. Secondo la Banca centrale europea (Bce), tra il 2007 e il 2022 gli edifici per uffici esposti a rischi fisici legati al clima – come inondazioni, stress da calore o innalzamento del mare – hanno perso in media il 24% del loro valore rispetto a immobili non esposti. Un segnale chiaro: il mercato sta iniziando a prezzare in modo sistematico i rischi ambientali. La buona notizia? Questo adeguamento è avvenuto senza impatti negativi sulla liquiditĂ , evitando scenari di panic selling. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

