Criminalità predatoria | nuova stretta dei Carabinieri in Irpinia

In linea con le direttive del Prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l'azione di contrasto alla criminalitĂ comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L'obiettivo è quello di realizzare una rete capillare di posti di controllo preventivi, strategici per intercettare soggetti malintenzionati, soprattutto nelle aree piĂą esposte al cosiddetto "pendolarismo criminale". In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Baiano sta coordinando servizi mirati che, attraverso l'impiego quotidiano di numerose pattuglie, si concentrano principalmente nei comuni maggiormente interessati dalla criminalitĂ predatoria.

