Criminalità furti e spaccate in tutta Torino | il Pd valuta un fondo a sostegno dei negozianti colpiti

Il fenomeno delle “spaccate” – furti che avvengono con violente effrazioni – a Torino non è infrequente e sicuramente non è nuovo. Il più alto numero di furti che si sono registrati, specie nel centro della città, nelle ultime settimane, rientra in realtà all'interno di un fenomeno noto e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Spaccate e furti ai ristoranti in centro storico: preso il presunto responsabile - Brescia, 12 maggio 2025 – Il presunto colpevole delle spaccate ai danni di diversi ristoranti del centro storico questa notte è stato fermato nelle scorse ore a Brescia, nella zona della Pallata: nel pieno centro storico cittadino, non distante da dove era entrato in azione nelle scorse settimane.

Commercianti foggiani resistono a furti, rapine e spaccate: "Qui ci si protegge con mezzi propri" - Aumentano furti, rapine e atti vandalici a danno delle imprese del commercio e dei pubblici esercizi anche in Capitanata.

Indagini su furti e spaccate: una "miscela" di tecnologia e fiuto investigativo - BRINDISI - L'indagine della squadra mobile di Brindisi, coordinata dalla locale procura, che ha condotto a un'ordinanza di custodia cautelare a carico di cinque persone dimostra, ancora, che, quando si coniugano attività tradizionali, fiuto investigativo e intercettazioni, il risultato lo si.

