Covid la sentenza della Cassazione che potrebbe inguaiare Conte e Speranza | L’epidemia colposa può essere causata anche da condotte omissive

“Il delitto di epidemia colposa può essere integrato anche da una condotta omissiva”. Questa la sentenza delle Sezioni Unite della Corte Costituzione sulla configurabilitĂ dell’epidemia colposa in forma omissiva che può rimettere in discussione le responsabilitĂ anche penali di coloro che hanno gestito la pandemia: l’ex premier Giuseppe Conte e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza. La sentenza sul Covid. La sentenza nasce da un ricorso contro il delegato alla sicurezza dell’ospedale di Alghero che era stato assolto da ogni accusa e sollevato da ogni responsabilitĂ per l’epidemia che si diffuse nel nosocomio tra marzo e aprile del 2020. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Covid, la sentenza della Cassazione che potrebbe inguaiare Conte e Speranza: “L’epidemia colposa può essere causata anche da condotte omissive”

