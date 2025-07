Covid in Toscana | 4 morti tre donne e un uomo ad Arezzo Siena e Grosseto E 6 nuovi contagiati

FIRENZE – Sono stati quattro, in Toscana, i decessi per Covid nell'ultima settimana (23-30 luglio 2025). Si tratta di tre donne e un uomo residenti nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Avevano un'età media di 86 anni. Sei i nuovi contagiati: 1 confermato con tampone molecolare e gli altri 5 con test rapido.

