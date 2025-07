Così i deepfake minacciano i nostri ecosistemi strategici

Squilla il telefono. È il Segretario di Stato americano che chiama. O forse no? A Washington, vedere e sentire non significa più essere sicuri al 100% dell’identità dell’interlocutore. L’elementare possibilità di realizzare deepfakes sta sconvolgendo tutti livelli delle misure di controllo e di sicurezza. Un deepfake è un audio video, un’immagine o una registrazione manipolata digitalmente, resa identica all’originale grazie all’uso di tecniche di intelligenza artificiale, in particolare il deep learning, cioè l’uso di algoritmi d’apprendimento esponenziale per sostituire il volto o la voce di una persona in un video, un’immagine o un file audio con quelli di un’altra persona. 🔗 Leggi su Formiche.net

