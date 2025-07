Così a Treviso abbiamo inventato le esche al prosecco per eliminare i topi

La Ceo della società Mayer Braun, che ha brevettato prodotti così in tutto il mondo: "I ratti sono attirati dai gusti del luogo: perciò qui, nella culla di questo tipo di vino, useremo le uve della prossima vendemmia per aromatizzare le trappole".

