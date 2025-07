Cos’è la conferenza di Helsinki citata da Papa Leone XIV nell’udienza generale

Si celebrano quest’anno, l’1 agosto, i 50 anni della firma degli Accordi di Helsinki durante la Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), che si tenne nel 1975 nella capitale finlandese dopo due anni di intense attività diplomatiche. La Conferenza è stata citata mercoledì da Papa Leone XIV al termine dell’ udienza generale in Piazza San Pietro. Il pontefice ha ricordato la partecipazione della Santa Sede con la presenza dell’arcivescovo Casaroli che “contribuì a favorire l’impegno per la pace”. Gli accordi miravano a ridurre le tensioni create dalla Guerra Fredda promuovendo la cooperazione tra i 35 Stati firmatari – tutti i Paesi europei senza Albania e Andorra, l’allora U, gli Stati Uniti e il Canada – animati dal cosiddetto ‘ Spirito di Helsinki ‘, una visione della sicurezza europea finalizzata a dare spazio a un concetto più ampio della pace quale elemento per favorire la cooperazione tra gli Stati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

