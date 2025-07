Genitori in cerca di sonno attenzione: melatonina, tisane rilassanti e routine pre nanna potrebbero non essere la giusta soluzione per fare dormire i vostri bambini. Solo che non lo dicono gli esperti, ma decine di mamme esauste che, su TikTok, hanno reso virale il " butter trend ", ovvero la pratica di dare un pezzo di burro ai propri figli prima di andare a letto per favorire un sonno ininterrotto. Come è nato il trend. Il fenomeno virale è apparso per la prima volta sulla popolare piattaforma social a inizio anno, ma è tornato con forza in questa calda estate dove - causa temperature bollenti e routine sballate - si moltiplicano le notti insonni dei bambini piccoli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Cos'è il "butter trend": funziona davvero il "trucco" per far dormire i bambini?