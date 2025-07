Cosa succede a 7 anni dall' addio alle casse dei risparmi | drastici tagli di filiali e attacchi d' ansia tra i dipendenti

Sono state uno dei principali motori dello sviluppo economico dei territori romagnoli, è anche grazie a quell'attivitĂ creditizia - basata su un modello bancario durato quasi 180 anni - che si è creato il benessere in cui la Romagna ora vive. Stiamo parlando delle vecchie Casse di Risparmio, nate. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Dieci anni da sindaco: "Prima le casse vuote poi l’incubo del Covid. Ma ora la città è vivibile" - Dieci anni da sindaco, tra spending review, Covid e un circuito di progetti green. Classe 1974, una laurea in relazioni pubbliche alla Iulm e un master alla Bocconi, Paolo Micheli (nella foto), a capo di una coalizione di centrosinistra, è il primo cittadino di Segrate dal 16 giugno 2015.

"Casse comunali completamente vuote. Si pagano le conseguenze degli anni bui del festismo" - Cipriano accusa la gestione Festa - SarĂ un'estate senza eventi per Avellino. Con i conti in rosso a Piazza del Popolo, il commissario prefettizio Giuliana Perrotta ha annunciato ufficialmente il taglio di concerti, spettacoli e appuntamenti previsti per la stagione estiva nel capoluogo.

Cosa succede a 7 anni dall'addio alle casse dei risparmi: drastici tagli di filiali e attacchi d'ansia tra i dipendenti; Dai funerali al Conclave: cosa succede adesso; Cosa succede quando muore un Papa? Il protocollo, i funerali, il Conclave (e le novitĂ introdotte da Francesco).

A distanza di appena sette anni, questa rivoluzione delle banche locali si intreccia con un altro fenomeno sempre più accelerato: la desertificazione delle filiali bancarie