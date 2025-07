Cosa sono e come si formano gli tsunami

Termine giapponese traducibile con “onda nel porto”, lo tsunami è uno dei fenomeni naturali più pericolosi al mondo, capace di provocare centinaia di migliaia di vittime. Si tratta di un maremoto o moto ondoso anomalo del mare che genera flutti solitamente alti tre metri ma capaci di raggiungere e, in casi eccezionali, superare persino i 30 metri, ossia un palazzo di 10 piani. A dispetto delle comuni onde marine, che coinvolgono solo la superficie dell’acqua e sono frutto del vento, gli tsunami sono in grado di interessare tutta la colonna d’acqua e hanno origini ben diverse. Ecco come si formano e come si spostano dal mare aperto fino alle rive. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Cosa sono e come si formano gli tsunami

