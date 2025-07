cosa racconta lo scontro thailandia cambogia

Dopo cinque giorni di scontri armati lungo il confine tra Thailandia e Cambogia, con oltre 300.000 sfollati e decine di vittime, un cessate il fuoco è entrato in vigore il 28 luglio. La tregua regge, ma resta fragile. In gioco non ci sono solo dispute territoriali: la crisi ha rivelato rivalitĂ dinastiche, debolezze istituzionali e nuove dinamiche geopolitiche. Argomenti approfonditi nell’edizione di “Indo-Pacific Salad” di questa settimana, dedicata proprio alla crisi nel Sud-est asiatico (per leggerla serve iscriversi seguendo questo link ). Tutto è cominciato con una telefonata privata — poi divulgata — tra la premier thailandese Paetongtarn Shinawatra e l’ex leader cambogiano Hun Sen. 🔗 Leggi su Formiche.net

