La ringrazio Presidente. Lei ha proposto tanti spunti importanti, che non vanno ignorati. E nel rinnovare il saluto a tutti quanti, cercherò di raccoglierli. Sempre in base al criterio che i quesiti, le domande sono, doverosamente e pienamente, libere, così come le risposte. E soprattutto tenendo conto del dovere di non superare i limiti delle mie attribuzioni e di rispettare gli ambiti di competenza del Governo e del Parlamento, cercando di sviluppare – com’è sempre auspicabile – attitudine a riflettere e a esortare a riflettere. Ovviamente - come è noto - non mi compete - esprimere - opinioni su questioni di cui si sta discutendo in Parlamento nĂ© su singole inchieste giudiziarie ma questo limite, che io incontro per dovere istituzionale, nulla toglie al rilievo dei temi che lei ha sottolineato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Cosa ha detto Mattarella alla Cerimonia del Ventaglio