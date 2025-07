Cosa c’è che non va in WhatsApp Antitrust mette Zuckerberg nel mirino | problema Meta AI

Nuovo fronte caldo per Meta in Europa: l’italiana l’ Agcm (AutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato), in coordinamento con la Commissione Europea, ha avviato un’istruttoria nei confronti di Meta Platforms. L’ipotesi accusatoria è quella di presunto abuso di posizione dominante dopo la decisione di integrare automaticamente il servizio Meta AI all’interno di WhatsApp a partire da marzo 2025. WhatsApp nel mirino dell’Antitrust per Meta AI. Il servizio offre risposte automatiche e interazioni simili a quelle di un assistente virtuale ed è stato preinstallato e posizionato in modo prominente nell’interfaccia dell’app di messaggistica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

