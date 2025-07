Cortile a Catania trasformato in un drive-in della droga coppia di ragazzi nei guai | come avveniva lo spaccio

Un giovane di Catania è stato arrestato per spaccio: gestiva un drive-in della droga davanti casa. Denunciata anche la compagna. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Cortile a Catania trasformato in un drive-in della droga, coppia di ragazzi nei guai: come avveniva lo spaccio

In questa notizia si parla di: catania - drive - droga - spaccio

Spaccio col sistema 'Drive In' a Avola, banda arrestata: così smerciava droga proveniente da Catania - Tre arresti ad Avola per spaccio di droga: smantellata un'organizzazione criminale attiva nel traffico di stupefacenti.

Sequestrati 24 KG di cocaina pura: un importante colpo al traffico di droga e' stato messo a segno dalla Guardia di Finanza etnea, arrestato un corriere,... Vai su Facebook

Cortile a Catania trasformato in un drive-in della droga, coppia di ragazzi nei guai: come avveniva lo spaccio; In via Capo Passero la droga era venduta in modalitĂ drive-in: arrestato 23enne; Catania, via Capo Passero: spaccio in stile drive in.

Cortile a Catania trasformato in un drive-in della droga, coppia di ragazzi nei guai: come avveniva lo spaccio - Un giovane di Catania è stato arrestato per spaccio: gestiva un drive- Da virgilio.it

Spaccio con servizio “drive-in”: arrestato l’inventore del sistema per ordinare e ritirare droga senza scendere dall’auto - A scoprire il collaudato metodo di lavoro sono stati gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza “Borgo Ognina” che hanno arrestato un 22enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza ... Scrive catanianews.it