Corruzione chiusa l' indagine sul presidente parlamento Sicilia

La Procura di Palermo ha notificato l'avviso di chiusura dell'indagine, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio, al presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno sotto inchiesta per corruzione impropria e peculato d'uso.

