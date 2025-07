Corruzione all' Ars chiusa l' inchiesta sul presidente dell' Ars Galvagno e altre sei persone

La Procura di Palermo ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini al presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, e ad altre 6 persone tutte coinvolte nell'inchiesta per corruzione che ha avuto - inevitabilmente - anche una scia politica e con la quale la guardia di finanza, in due anni di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: corruzione - inchiesta - presidente - galvagno

Prato, inchiesta corruzione: i nomi eccellenti finiti nelle carte e nelle intercettazioni - Prato, 19 giugno 2025 – Dal Gran Maestro Venerabile al dirigente comunale o regionale, passando per assessori regionali e comunali e consiglieri, noti imprenditori ed esponenti di Confindustria Toscana Nord, Arpat, Gida, Consorzio Acque, Camera di commercio di Prato.

Prato, inchiesta corruzione: ultima giunta dell’anno-Bugetti, poi il commissario prefettizio - Prato, 6 luglio 2025 – Oggi l’ultima giunta e poi, da venerdì, Prato sarà guidata dal commissario prefettizio.

Inchiesta per corruzione a Lecce: chiesto l’arresto dell’assessore regionale Alessandro Delli Noci. 11 gli indagati - Undici richieste di interrogatori preventivi per l’emissione di misure cautelari personali sono stati notificati dalla Guardia di finanza di Lecce, nell’ambito di un’inchiesta su una presunta associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, turbativa e frode di finanziamenti pubblici con i Pia, i Programmi integrati di agevolazione alle piccole e medie imprese nelle attività di ricerca e innovazione.

La Procura di Palermo ha notificato l'avviso di chiusura dell'indagine, atto che solitamente precede la richiesta di rinvio a giudizio, al presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana Gaetano Galvagno sotto inchiesta per corruzione impropria e peculato d'uso # Vai su X

Il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno, oggi riferirĂ in aula la sua veritĂ sull'inchiesta, per corruzione e peculato, che lo coinvolge per un presunto... Vai su Facebook

Corruzione all'Ars, chiusa l'inchiesta sul presidente dell'Ars Galvagno e altre sei persone; Corruzione all’Ars, inchiesta chiusa per Galvagno e gli altri indagati: chi sono; L'inchiesta all'Ars, arriva l'avviso di chiusura indagini al presidente Galvagno.

Chiuse le indagini per corruzione su Galvagno, presidente dell’Assemblea regionale siciliana - La procura di Palermo ha notificato la conclusione delle indagini a Gaetano Galvagno, indagato per corruzione impropria e peculato d’uso. Secondo msn.com

Corruzione all’Ars, inchiesta chiusa per Galvagno e gli altri indagati: chi sono - L’imprenditrice Cannariato “Nessun incarico è mai stato conferito dalla Fondazione Tommaso Dragotto ai collaboratori del presidente dell’Ars e nessun illecito è stato compiuto”, ha fatto sapere la ... Segnala livesicilia.it