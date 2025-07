"> Il Napoli rallenta, ma non si ferma. Dopo aver piazzato sei colpi – da De Bruyne a Milinkovic-Savic, passando per Noa Lang – la società azzurra si prende una pausa di riflessione in attesa delle prossime mosse. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il ritiro di Castel di Sangro sarà terreno fertile per nuove idee, soprattutto in vista del possibile innesto sulla fascia sinistra, ruolo in cui era stato seguito Ndoye, poi finito al Nottingham Forest. Il mercato inglese resta la vetrina principale: è dalla Premier che la scorsa estate sono arrivate intuizioni vincenti come Lukaku, Gilmour e soprattutto McTominay, premiato Mvp del campionato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Il doppio piano del Napoli”