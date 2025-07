Stefano Cordeschi è il nuovo allenatore del Marginone 2000, formazione femminile che disputerĂ il prossimo campionato di Eccellenza Toscana. Cordeschi ha un’importante esperienza come allenatore nel calcio femminile e per un campionato difficile, come quello che inizierĂ a settembre è l’uomo giusto per centrare il difficile obiettivo della salvezza. Un arrivo importante per la societĂ arancioverde del presidente Roberto Collodi, che cercherĂ sin da subito di iniziare il cammino con piede giusto. Nella sua carriera nel mondo del calcio femminile Cordeschi ha guidato la Lucchese e le ragazze dell’Atletico Lucca, ottenendo sempre ottimi risultati e valorizzando anche diverse giocatrici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cordeschi allenatore del Marginone 2000