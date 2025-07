Coprifuoco per under 14 a Praia a Mare sindaco | Problema di ordine pubblico obiettivo è proteggere anche i minori

Coprifuoco per i minori di 14 anni a Praia a Mare, un piccolo comune della provincia di Cosenza. Lo ha imposto il sindaco Antonino De Lorenzo con un’ordinanza valida fino al 30 settembre: gli under 14 non potranno uscire di casa tra le 00:30 e le 7:00 se non accompagnati da un genitore o da un altro adulto. L’obiettivo è contrastare un fenomeno sempre più diffuso che vede protagonisti i più giovani che durante la notte si rendono protagonisti di atti violenti, vandalismo o altri reati. “Due anni di amministrazione, di esperienza, ci hanno mostrato che durante il mese d’agosto giovanissimi, sia soli che in gruppo hanno causato dei problemi di ordine pubblico”, spiega il sindaco. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Coprifuoco per under 14 a Praia a Mare, sindaco: “Problema di ordine pubblico, obiettivo è proteggere anche i minori”

In questa notizia si parla di: coprifuoco - under - praia - mare

I consiglieri del Pd sui negozi aperti fino a tarda sera: "Giunta incoerente, revochi le ordinanza coprifuoco per bar e locali" - Â Arriva la replica e il commento dei consiglieri comunali del Partito Democratico Piero Giampietro, Giovanni Di Iacovo, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano e Marco Presutti in merito alla proposta lanciata dall'assessore Zaira Zamparelli di tenere i negozi aperti nei fine settimana estivi.

I consiglieri del Pd sui negozi aperti fino a tarda sera: "Giunta incoerente, revochi le ordinanza coprifuoco per bar e locali" - Â Arriva la replica e il commento dei consiglieri comunali del Partito Democratico Piero Giampietro, Giovanni Di Iacovo, Francesco Pagnanelli, Michela Di Stefano e Marco Presutti in merito alla proposta lanciata dall'assessore Zaira Zamparelli di tenere i negozi aperti nei fine settimana estivi.

Sarzana, il timore dell’ordinanza anti-movida No al “coprifuoco” dell’anno scorso - Sarzana, 7 luglio 2025 –  E  liminazione dell’obbligo di chiusura a orari fissi per le attività serali e estensione dell’orario consentito per la musica interna ai locali.

Coprifuoco per i ragazzi under 14 non accompagnati a Praia a Mare #ANSA https://ansa.it/sito/videogallery/short_video/2025/07/30/coprifuoco-per-i-ragazzi-under-14-non-accompagnati-a-praia-a-mare_a9b597e8-d151-46b3-8b57-1ec1f83d7ba6.html… Vai su X

Coprifuoco per under 14 a Praia a Mare Il sindaco ha imposto che i minori di 14 anni non possano circolare da soli dalle 00:30 alle 07:00 fino al 30 settembre. Che ne pensate di questa decisione? Vai su Facebook

Calabria, ordinanza vieta uscite notturne ai minori di 14 anni: ‘Troppi monopattini’; A Praia Mare coprifuoco per gli under 14 e guerra al monopattino selvaggio; Coprifuoco per gli under 14 a Praia a Mare, il sindaco: Aggredire e fare danni sembra loro gioco preferito.

Coprifuoco per gli under 14 a Praia a Mare, il sindaco: “Aggredire e fare danni sembra loro gioco preferito” - Il sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, ha spiegato in un'intervista l'ordinanza che impone il coprifuoco agli under 14 ... Riporta fanpage.it

Praia a Mare, il coprifuoco agli under 14 è un bocciatura per i genitori: “Figli bulli, famiglie assenti” - Cosenza, l’ordinanza del sindaco Antonino De Lorenzo: divieto di circolazione dopo le 24. Scrive quotidiano.net