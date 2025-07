Coppola | Napoli Neres rende di più a destra

Gianfranco Coppola, giornalista, è intervenuto a “ Napoli Magazine Live “, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue dichiarazioni: “Prima parte del ritiro del Napoli? Il primo compito è livellare il gruppo, ho dato poca importanza alle prime due amichevoli. E’ chiaro che Conte avrĂ puntato sul creare un ambiente livellato. Sappiamo che i suoi allenamenti sono duri. Mi piacerebbe un difensore centrale in alternativa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Coppola: “Napoli, Neres rende di piĂą a destra”

In questa notizia si parla di: napoli - coppola - neres - rende

Capitani per sempre, incontro con l’autore Gianfranco Coppola nella sede di Igb Broker a Napoli - A Palazzo Doria d’Angri, nella sede di Igb Broker, mattinata dedicata al libro “Capitani per sempre”, firmato dal giornalista Gianfranco Coppola, presidente dell’Ussi (Unione stampa sportiva italiana) e caporedattore vicario del TGR Campania.

Napoli, l’ex portiere Ferdinando Coppola consiglia: «Per l’attacco Bonny si sposerebbe al top, ha una tecnica sopraffina» - Napoli, l’ex portiere Ferdinando Coppola consiglia Bonny. Le sue dichiarazioni sul mercato del Naoli e non solo Intervenuto da Stile TV durante la trasmissione Salite sulla giostra, Ferdinando Coppola, ex portiere, tra le altre, del Napoli, ha detto la sua sul marcato dei partenopei e sullo stile di Conte, conosciuto ai tempi dell’Atalanta.

Cena letteraria sullo scudetto a Riserva Rooftop: Coppola e i campioni del Napoli in tavola - NAPOLI, 15 LUGLIO – Un racconto di sport, emozione e sapori: alla Riserva Rooftop di Napoli è andata in scena una cena letteraria dedicata al quarto scudetto del Napoli, con la presentazione del libro “Campioni per sempre.

NM LIVE - Coppola: “La seconda fase del ritiro del Napoli si basa sull’impostazione tecnico-tattica e sulle alternative, vice Di Lorenzo? Zanoli non mi dispiace, conosce l'ambiente, Neres rende di più a destra”.

Napoli, esami strumentali per Neres nel pomeriggio | Video Sky - Napoli, Lobotka infortunato: ci sarà Gilmour contro il Parma 00:01:20 min | 1 ora fa pubblicità serie a Inter- Come scrive video.sky.it

Napoli-Cagliari, ballottaggio fra Neres e Raspadori - Sky Video - Neres: staffetta per lo scudetto 00:02:49 min | 1 giorno fa serie a Inter, è atteso il rientro in gruppo di Martinez e Frattesi 00:02:19 min | 1 giorno fa serie a Napoli in ritiro ... Segnala video.sky.it