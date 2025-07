Coppia di anziani va a funghi e si perde nei boschi | attivato il soccorso alpino

Poteva andare molto peggio a una coppia di anziani del Pordenonese. Un uomo e una donna, rispettivamente di 88 e 81 anni, nel pomeriggio di martedì 29 luglio hanno chiesto aiuto al Nue112 intorno alle 15:30 dopo aver smarrito l'orientamento durante la loro escursione in cerca di funghi. Il fatto. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Coppia di anziani esce per cercare funghi e si perde nel bosco a 1300 metri di quota: momenti di apprensione, soccorso alpino in azione - Soccorso alpino in azione e momenti di apprensione quelli vissuti per una coppia di anziani che hanno perso l'orientamento durante l’escursione a funghi nei boschi del Piancavallo intorno ai 1 ... ildolomiti.it scrive

