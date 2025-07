Una tragedia sotto gli occhi della famiglia. Un urto violento, una giovane vita spezzata e una scena che resterà impressa per sempre nella memoria di chi ha assistito. Antonio Di Cristo, 15 anni, è morto oggi, martedì 30 luglio, a Conversano (BA), in un incidente avvenuto all’incrocio tra via Vernaleone e via Cagliari, nel popoloso quartiere Arcobaleno. Il ragazzo viaggiava come passeggero su uno scooter guidato da un coetaneo quando si è verificato l’impatto con una Fiat Panda condotta da un uomo di circa 80 anni. A quanto si apprende, l’anziano automobilista non avrebbe rispettato la precedenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Conversano, tragedia al quartiere Arcobaleno: Antonio Di Cristo muore a 15 anni davanti alla madre e alla sorella