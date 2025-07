Controlli su veicoli con targa straniera | sanzionati 33 conducenti a Napoli

Nel corso di un’attività di controllo straordinario predisposta dal comando della polizia locale di Napoli, finalizzata in particolar modo alla verifica della regolarità dei veicoli con targa straniera, il personale dell’unità operativa Scampia, insieme agli agenti motociclisti del Gruppo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: veicoli - targa - straniera - napoli

"Ciao Francesco. In autostrada A 3 direzione Napoli mi sono imbattuto in due scooter con la stessa targa. Ho segnalato alla stradale". Vai su Facebook

Controlli su veicoli con targa straniera: sanzionati 33 conducenti a Napoli; Napoli, controlli su veicoli con targa straniera: 33 sanzioni tra Scampia e Chiaiano; Napoli, trucco sempre più diffuso: così sfuggono alle multe.

Controlli su veicoli con targa straniera: sanzionati 33 conducenti a Napoli - Sono stati controllati 33 veicoli, riscontrando numerose violazioni al Codice della Strada, che hanno comportato sanzioni per un importo complessivo di 6. Da napolitoday.it

Targa alterata per eludere i controlli della Ztl a Napoli - Nel corso di un'attività ordinaria di controllo alla sosta veicolare effettuata in via del Sole, gli agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti all'Unità Operativa San Lorenzo hanno individuat ... Scrive ansa.it