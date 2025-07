Controlli contro la malamovida | denunciati due minorenni trovati con taser e tirapugni

I Carabinieri della Compagnia di Cervia e Milano Marittima nell’ultimo fine settimana hanno attuato numerosi servizi di controllo del territorio, anche con l’ausilio del personale del 2° Battaglione Carabinieri Liguria in supporto per il periodo estivo, al fine di contrastare i fenomeni di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Anzio, controlli straordinari dei carabinieri: la stretta contro la “malamovida” - Anzio, 1 luglio 2025- Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Anzio, con il prezioso supporto della Polizia Locale di Anzio, hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità diffusa e dei fenomeni legati alla “malamovida”.

Motorini truccati e malamovida, stretta della prefettura: "Controlli mirati per verificare le manomissioni" - Controlli tecnici mirati per accertare eventuali manomissioni meccaniche dei ciclomotori. È la misura in corso di valutazione da parte della Prefettura, di concerto con la Motorizzazione civile, per aumentare il livello di sicurezza in merito ai mezzi a due ruote condotti per lo più da minori.

Controlli anti-malamovida. Denunciati tre giovani - Controlli a raffica nella notte tra venerdì e sabato a Monza da parte degli agenti della polizia di Stato.

Trovati con taser e tirapugni davanti alla discoteca: nei guai due minorenni a Cervia - Controlli intensificati nel fine settimana a Cervia e Milano Marittima da parte dei Carabinieri della Compagnia locale, con il supporto del 2° Battaglione ... Come scrive ravennanotizie.it

Malamovida, controlli straordinari dei carabinieri: due denunce per guida in stato di ebbrezza - Un servizio coordinato straordinario si è svolto nel centro storico cittadino col coinvolgimento di numerose ... Da msn.com