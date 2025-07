Controlli alla Bolognina | coltelli droga e un arresto per tentata rapina

Bologna, 30 luglio 2025 – Coltelli, cocaina, eroina e un arresto per tentata rapina aggravata. È questo il bilancio dei controlli messi in atto dai carabinieri alla Bolognina, dove i militari stanno intensificando le verifiche nelle aree cittadine indicate nell’ordinanza del prefetto di Bologna, Enrico Ricci, prorogata fino al 15 settembre. L’obiettivo: allontanare soggetti molesti che compromettono la vivibilità e la sicurezza del quartiere. Le pattuglie hanno battuto numerose vie della zona, identificando diverse persone. Tra queste, un italiano sulla quarantina, il cui comportamento sospetto ha insospettito i militari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

