Contro l' Atalanta Under 23 alla Nuova Sondrio è fatale il finale

La Nuova Sondrio trova il primo gol del suo pre-campionato, ma cede nel finale all'Atalanta Under 23 (serie C) che si impone con il punteggio di 3-1 nell'amichevole disputata oggi pomeriggio a porte chiuse sul campo di Caravaggio.Il primo tempoDopo gli annunci del ds Christian Salvadori nel. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: atalanta - under - sondrio - finale

Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman! Si aggiunge un nuovo infortunio - Convocati Atalanta, la decisione finale su Ademola Lookman in vista della gara contro la Roma. Molti assenti e un nuovo infortunio! NovitĂ importanti per quanto riguarda i convocati in casa Atalanta.

Atalanta-Roma, probabili formazioni: Pisilli scalda i motori, Ranieri col doppio attaccante - Nuova giornata fondamentale per la Roma, che affronterà l’Atalanta nel 36° turno di Serie A, con l’obiettivo di provare a conquistare altri tre punti per alimentare la corsa Champions League.

Atalanta-Roma, anche Parolo sta con Ranieri: “Sozza aveva gli elementi per confermare il rigore” - L’alba di un martedì che più amaro non si può, e non potrebbe essere altrimenti visto il risultato maturato al Gewiss Stadium ieri sera.

Contro l'Atalanta Under 23 alla Nuova Sondrio è fatale il finale; Sondrio, test con l’Atalanta Under 23: Amelia chiede più gol; Amichevoli - Domani a Caravaggio si affrontano Atalanta U23 e Nuova Sondrio. Test importante per entrambe le squadre.

Atalanta Under 23, vittoria contro la Nuova Sondrio - 1 la Nuova Sondrio nel match disputato a Caravaggio oggi pomeriggio alle 17. Secondo calcioatalanta.it

Diretta Atalanta Atalanta U23 (Risultato finale 1-0)/ De Ketelaere decisivo (oggi 26 luglio 2025) - Diretta Atalanta Atalanta U23 streaming video tv: la Dea apre la sua nuova stagione con un test in famiglia contro la sua squadra di Serie C. Segnala ilsussidiario.net