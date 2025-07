Contro i furti d’uva nel Calatino | Stretta dei carabinieri sui vigneti

ABBONATI A DAYITALIANEWS Scatta il piano di controllo nelle campagne di Mazzarrone, Licodia Eubea e Granieri. Nel cuore della stagione della raccolta dell’uva da tavola, da maggio a ottobre, le campagne di Mazzarrone, Licodia Eubea e della frazione di Granieri (Caltagirone) si trasformano in un crocevia fondamentale per l’economia agricola locale. Ma mentre per molti imprenditori questo periodo dovrebbe rappresentare il momento del raccolto e della ricompensa, cresce l’allarme per i furti nei vigneti. Uva rubata anche in pieno giorno: il fenomeno preoccupa i produttori. Negli ultimi anni, gruppi organizzati di ladri hanno iniziato a colpire non solo di notte, ma anche durante le ore pomeridiane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

