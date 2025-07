Continua la dinastia Robinho | il figlio dell’ex Milan ha firmato per il Santos

Robinho Jr, figlio dell'ex Milan, ha firmato col Santos il primo contratto tra i professionisti. Sulle orme del padre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Continua la dinastia Robinho: il figlio dell’ex Milan ha firmato per il Santos

In questa notizia si parla di: robinho - figlio - milan - firmato

VIDEO Robinho, che magia del figlio: gol impossibile di rabona - Buon sangue non mente. Il figlio di Robinho mostra lampi di classe come il padre. Un gol di rabona da corner e senza angolo.

Che magia del figlio di Robinho! Buon sangue non mente … | VIDEO - Il figlio di Robinho, ex attaccante di Real Madrid, Manchester City e Milan, gioca nelle giovanili del Santos.

Robinho Jr, il talento resta in famiglia: contratto da professionista con il Santos; I figli d'arte nel calcio: Tobias Del Piero va alla Sanremese; Il figlio di Robinho debutta con il Santos, il padre è in prigione da un anno.

Santos-Flamengo è stato un passaggio di consegne tra generazioni: Neymar decisivo all'esordio del figlio di Robinho - 15 anni fa giocò assieme a Robinho, ora Neymar condivide spogliatoio e campo col figlio Robson Junior. Segnala msn.com

Gol acrobatico da calcio d’angolo: il figlio di Robinho incanta il web - The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. Secondo sport.tiscali.it