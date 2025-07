Continua a crescere la povertà nel Pescarese | tutti i numeri del bilancio sociale della Caritas

Sono stati 86.473 pasti distribuiti dalle mense di Pescara e Montesilvano a fronte delle 81.694 del 2023; 321 persone accolte nel dormitorio della Cittadella dell’accoglienza “Giovanni Paolo II”(243 nel 2023) e 200 persone senza dimora incontrate dall’Unità di strada con il numero anche in questo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

