Continassa Juve | continuano le doppie sedute nel centro d’allenamento della Juve! Su cosa si sono allenati i ragazzi di Tudor

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati e novitĂ dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Altra giornata di doppia seduta per i bianconeri, che continuano la preparazione pre stagionale, e che da sabato, dopo l’amichevole del mattino con la Reggiana al Training Center, si trasferiranno in Germania, come lo scorso anno a Herzogenaurach, per proseguire il lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com